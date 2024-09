Firenze, ladri svaligiano l'auto di due turisti | Una di loro: "Dentro c'era anche la protesi per la gamba di mio marito"

A Firenze, i ladri hanno svaligiato l'auto di due turisti che vivono in Svizzera, Luca e Angela. A raccontarlo è stata proprio quest'ultima, attraverso un post di denuncia pubblicato sul gruppo Facebook "Traffico Firenze". "Hanno portato via tutto. Anche il sacchetto dei panni sporchi e uno con dentro le cipolle di Tropea, imbarazzante. Ma la cosa per noi più triste è che in una di quelle grandi valigie che hanno portato via c'era la protesi per la gamba di mio marito. Che non rivenderanno, non utilizzeranno, ma semplicemente butteranno via", ha raccontato la donna. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri.