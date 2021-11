Roma, gli rubano le protesi vitali: ritrovate dopo gli appelli social

Nei borsoni rubati all'interno di quell'auto con targa diplomatica parcheggiata al Gianicolo, a Roma, c'era anche qualcosa di "vitale" per il derubato, un cittadino francese membro del Consiglio d'Europa. Le protesi delle sue gambe, in titanio, del valore di 150mila euro. Così la vittima non si era limitata alla denuncia ma aveva lanciato anche accorati appelli in Tv. Le indagini della polizia, durate un paio di settimane, hanno permesso di scrivere il lieto fine: protesi trovate e restituite al suo proprietario.