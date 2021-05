Perde le gambe in un incidente, la raccolta fondi supera i centomila euro: Christian ringrazia dal letto d'ospedale

Instagram

La raccolta fondi creata per Christian Volpi, il 22enne al quale sono state amputate le gambe in seguito a un incidente in moto, ha superato i centomila euro, cifra minima indispensabile da raggiungere per le protesi e tutte le cure necessarie. "Volevo ringraziare tutti i miei amici, tutta Livorno, tutta la Toscana, tutta Italia, qualche nazione e anche un altro continente se dobbiamo dirla fino in fondo", ha affermato il giovane dal letto d'ospedale. E arriva anche l'incoraggiamento dai giocatori dell'Atletico Madrid.