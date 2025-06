Guasto a radar all'aeroporto di Napoli, tra ieri e oggi già cancellati quasi 100 voli a Capodichino

"È stata una notte tragica per centinaia di passeggeri a causa dei problemi verificatisi al radar dell' aeroporto di Napoli-Capodichino e dei conseguenti ritardi, di ore, accumulati: i disagi e cancellazioni per coloro che erano diretti a Napoli che ora hanno diritto a risarcimento per ogni danno personale e patrimoniale". È quanto scrive in un comunicato l'avvocato Angelo Pisani, fondatore di "Noi consumatori" che annuncia una "class action". "Dovrò difendere centinaia di passeggeri danneggiati e vittime dei vettori aerei rimasti fermi - aggiunge Pisani - persone rimaste 'ostaggi' per ore a bordo degli aerei in attesa del via libera per la partenza".