Salerno, ambulanza si scontra con un'auto e si ribalta: tre feriti

Un'ambulanza del 118 con a bordo un ferito si è ribaltata dopo lo scontro con un'auto a Salerno. L'incidente stradale è avvenuto nella mattinata di mercoledì in via delle Calabrie. Tre i feriti: i due autisti oltre al paziente trasportato sulla vettura dei paramedici. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi ed estrarre dagli abitacoli le persone coinvolte.