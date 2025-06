Brennero, un'ambulanza tampona un Tir sull'A22: due morti

In una nota, la Croce Bianca si dice "profondamente scossa da questo tragico evento. Ogni giorno, i nostri soccorritori sono in servizio per salvare vite umane o accompagnare i pazienti nel modo migliore possibile in ospedale. È quindi ancora più difficile e doloroso quando proprio durante uno di questi trasporti si verifica un evento tanto tragico. Il Presidente, il Consiglio direttivo e la Direzione esprimono le loro più sentite condoglianze ai familiari e sono loro vicini in questo momento di grande dolore".