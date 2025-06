Si ribaltano con la microcar a Roma, gravi quattro ragazzi | L'auto era omologata per due

Una microcar con a bordo quattro ragazzi si è ribaltata nella notte tra lunedì e martedì nel quartiere Parioli a Roma. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 in viale Bruno Buozzi. I quattro giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Alla guida della vettura c'era un 18enne, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Gli altri passeggeri erano una ragazza di 17 anni e altri due ragazzi di 17 e 18 anni. La macchina su cui viaggiavano è omologata per due persone. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso indagini della polizia locale del Gruppo Parioli.