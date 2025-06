fatale l'impatto Tolentino (Macerata), furgone investe ragazzi sulle strisce: morta una 15enne, in gravi condizioni un 16enne

Al volante del mezzo vi era un 40enne, ricoverato in stato di shock. La giovanissima, a causa dell'urto, è stata sbalzata via di una decina di metri e per lei non c'è stato nulla da fare