Varese, in monopattino investita da un'auto: grave una 32enne

Una 32enne è rimasta ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale a Varese. La donna era alla guida di un monopattino elettrico quando è stata urtata in modo violento da un'auto ed è stata sbalzata sull'asfalto, sbattendo la testa nella caduta. Le sue condizioni sono gravi: seppur sempre cosciente, è stata trasportata all'ospedale di Circolo in codice rosso. Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi del 118, gli agenti del comando cittadino di polizia locale che sono al lavoro per ricostruire l'accaduto.