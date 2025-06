Acerra, addio al tiktoker Mario D'Inverno: muore dopo 2 mesi di coma, non vedrà nascere la figlia

Poco prima dell'incidente, Mario aveva annunciato con gioia che stava per diventare papà. Una bambina in arrivo, attesa insieme alla compagna. Un sogno di famiglia che ora si trasforma in lutto. Il fatto che non potrà conoscere sua figlia ha colpito profondamente tutti coloro che lo seguivano e gli volevano bene. "Non vederti con tua figlia fa male", scrive una ragazza, amica di Mario, in un messaggio pubblico su Facebook.