A Roccaraso sbarca Cenzinella, la nonna tiktoker da 80mila follower

"Si è rivelata un flop l’invasione di Roccaraso e Ovindoli annunciata via social da alcuni noti tiktoker napoletani. Si era parlato di centinaia di autobus pronti a partire per località sciistiche abruzzesi in questo weekend. Sindaci e prefetti avevano preso contromisure adeguate, prevedendo anche un rafforzamento di forze dell’ordine. Misure che si sono rivelate inutili alla luce della bassa affluenza registrata in queste ore".