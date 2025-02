Da Roccaraso a Ovindoli, Rita De Crescenzo lancia una nuova meta

"No, a Roccaraso non ci sarò ma ci sarà una sorpresa tra qualche giorno. E poi puntiamo a Ovindoli". Così, in un'intervista al quotidiano Il Centro, l'influencer napoletana Rita De Crescenzo annuncia il suo prossimo "obiettivo", dopo aver attirato l'attenzione mediatica con la sua recente visita a Roccaraso che avrebbe scatenato l'invasione turistica dei giorni scorsi "Senza di me niente invasione" dice in tono provocatorio. "Il sindaco si deve preparare questa volta" spiega De Crescenzo aggiungendo che il sindaco ha fatto bene a limitare le corse in pullman verso la località: "Perché il paese è piccolino, si deve organizzare anche la protezione civile. Servono più bagni pubblici, più cestini".