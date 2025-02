Invasione di napoletani a Roccaraso, Rita De Crescenzo risponde alle accuse sui soldi "in nero"

Dopo aver preso d'assalto la piccola località di montagna in Abruzzo Roccaraso insieme ai suoi follower, la tiktoker Rita De Crescenzo parla dei suoi successi social e risponde alle accuse sui soldi "in nero". "È una tradizione, ogni anno quando c'è la neve vado a Roccaraso. Ho fatto tanti bei video ma non per soldi, per far vedere a chi mi segue come si sta bene lì" dice all'inviata di "Fuori dal Coro" accolta a casa dell'influencer napoletana tra marmi pregiati e mobili laccati in oro.