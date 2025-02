Roccaraso e l'invasione di turisti, l'espediente per aggirare il numero chiuso: van da 9-10 posti anziché bus

Con il weekend in arrivo cresce la preoccupazione tra i sindaci di Roccaraso e Ovindoli, in provincia de L'Aquila, per la gestione dei turisti. Le due località montane, complice il tam-tam sui social, sono diventate meta di veri e propri "assalti" organizzati. Mentre le autorità hanno stabilito un numero massimo di bus turistici autorizzati all'ingresso nei paesi, si moltiplicano le offerte alternative: viaggi in van da 9-10 posti, spesso gli stessi mezzi utilizzati per il trasporto scolastico, vengono promossi come soluzioni per eludere i controlli e le restrizioni imposte. "Andata e ritorno con panino e bibita a 9,90 euro": è questa, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, una delle proposte più diffuse, con un costo che appare difficilmente sostenibile per gli organizzatori.