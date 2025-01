Invasione di turisti a Roccaraso, il sindaco: "Siamo preparati, ma non per 12mila persone contemporaneamente"

Riguardo alla limitazione dei bus nel territorio, il sindaco precisa: "Nel territorio del comune di Roccaraso entrano da sempre solo i bus autorizzati, il problema è l'arteria della statale 17. Su questa statale vige un'ordinanza". La conduttrice del programma di Rete 4 chiede anche al primo cittadino di chiarire se a Roccaraso i bagni e i cassonetti fossero sufficienti per tutti i turisti. "Roccaraso è preparata per sopportare un flusso alto e sono stati aumentati anche i servizi igienici e i cassonetti. Il problema è un altro, non è neanche razzista perché noi siamo accoglienti, amiamo i napoletani e dobbiamo dire grazie a tutta la cultura napoletana che ha reso grande Roccaraso. Siamo preparati, ma non per 12mila persone contemporaneamente, per questo si mettono le limitazioni", conclude Francesco Di Donato.