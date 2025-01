Invasione di turisti a Roccaraso, fissato il limite massimo di 100 bus

Il prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, ha riunito sindaci e forze dell'ordine per potenziare controlli e posti di blocco, in modo da evitare il ripetersi di quanto è accaduto domenica scorsa: centinaia di pullman pieni, oltre a paralizzare il traffico, hanno danneggiato anche l'immagine del comprensorio sciistico, come rilevato dagli stessi operatori turistici. "Le recenti discussioni sull'overtourism - spiegano i gestori del comprensorio AltoSangroSkipass - riguardano solo i visitatori non sciatori, che hanno frequentato il paese, non rispecchiano la realtà del comprensorio. Roccaraso è e rimane meta di prestigio. Il comprensorio vanta 29 impianti e 100 chilometri di piste, un orgoglio per l'Abruzzo".