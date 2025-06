Mondragone (Caserta), travolto da un'auto mentre era in scooter: morto 16enne, caccia al pirata della strada

Un 16enne, Luigi Petrella, è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre viaggiava in scooter. È accaduto a Mondragone (Caserta), e il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso. Il ragazzo è deceduto per le gravi ferite riportate nello scontro. I carabinieri si sono subito messi alla ricerca del pirata della strada.