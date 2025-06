Tragedia sull’A1, muoiono marito e moglie: tornavano dalla laurea della figlia

Stavano tornando a casa dopo aver festeggiato la laurea della figlia. Emanuele Cosmai, 57 anni, e sua moglie Patrizia Firrao, 58, entrambi di Bisceglie In provincia di Barletta-Andria-Trani, sono morti ieri sera in un incidente stradale sull’autostrada A1, all’altezza del bivio per la diramazione Roma Sud. Con loro in auto c'erano una delle loro figlie, e un carabiniere collega dell'altra figlia della coppia. I due sono rimasti feriti gravemente e sono stati trasportati in ospedale in elicottero. L'auto a bordo della quale viaggiavano si è scontrata con un furgone il cui conducente è rimasto ferito. Secondo quanto riportato dal Messaggero, in un'altra auto viaggiava l'altra figlia Adriana, che aveva appena conseguito il titolo alla scuola Marescialli di Firenze. La giovane sarebbe rimasta lievemente ferita e avrebbe assistito allo schianto dell'auto con i genitori a bordo.