Piacenza, veicolo in fiamme sull'A1: coda di 11 chilometri

Il traffico sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente bloccato alle 18 per un veicolo in fiamme nel tratto compreso tra la Complanare di Piacenza e Fidenza in direzione Bologna. A causa dell'incidente si sono formati 11 chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, soccorsi, polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.