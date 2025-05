Incidente stradale in A1, si scontrano quattro auto della polizia: diversi feriti

Quattro auto della polizia, di scorta ai tifosi del Milan di rientro dalla finale di Coppa Italia, sono state coinvolte in un incidente in A1 tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza), vicino allo svincolo dell'A15. Diversi i feriti: uno, più grave, è stato portato via in elisoccorso, uno in condizioni di media gravità e altri feriti più lievi sono stati soccorsi dalle ambulanze. Probabilmente due auto si sono urtate lateralmente e sono poi iniziati i tamponamenti a catena.