Montalcino (Siena), colpito alla testa da un pezzo di metallo schizzato via dall'escavatore: morto 52enne

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli: "La tutela della vita e della dignità dei lavoratori rimane una priorità assoluta e tragedie come questa o come tutte quelle che continuano purtroppo ad accadere, ci richiamano alla responsabilità collettiva di promuovere una cultura del lavoro sicuro - si legge ancora in un altro post sui social -. L'amministrazione comunale esprime il più sentito cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia della vittima colpita da questa terribile perdita, e si stringe ai colleghi, profondamente scossi per l'accaduto".