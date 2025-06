Incidenti sul lavoro, due morti in Lombardia

Due incidenti mortali sul lavoro in Lombardia. A Botticini, in provincia di Brescia, un operaio di 54 anni, era impegnato in lavori di estrazione e lavorazione di marmo nella cava, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da una lastra di marmo. È deceduto dopo il trasferimento in ospedale. A Faloppio, in provincia di Como, un 57enne è rimasto schiacciato dai detriti durante alcune operazioni all'interno di una cava in località Fornace. Una volta estratto, il personale del 118 ha potuto solo constatarne il decesso.