Incidenti stradali, più di 100 ciclisti morti in Italia da inizio 2025

E' drammatico il bilancio dei primi sei mesi sulle strade italiane: sono ben 103 (96 uomini e sette donne) i ciclisti morti in seguito ad incidenti stradali. Lo rivela l'Osservatorio Ciclisti Asaps-Sapidata, l’Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale nata nel 1991 in prima fila nella campagna per la Sicurezza Stradale. L'associazione monitora in tempo reale i sinistri mortali che coinvolgono ciclisti e cicliste. Primato negativo per Lombardia ed Emilia-Romagna. Solo nell’ultima settimana sono stati nove i decessi registrati, cinque di questi proprio in Emilia-Romagna. Il più recente risale a sabato 21 giugno a Piacenza, quando un 66enne, Sergio Motti, è stato travolto e ucciso da un’auto a poche decine di chilometri dalla città.