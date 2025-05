Udine, cade con la e-bike lungo un sentiero nel bosco: morto 69enne

Un uomo di 69 anni di nazionalità slovena è morto dopo essere caduto con la e-bike da un sentiero, riaperto da poco, a Malborghetto Valbruna, in provincia di Udine. Il ciclista ha perso il controllo del mezzo quando è precipitato per un centinaio di metri in una zona boschiva. A chiamare i soccorsi è stato l'amico, un connazionale, con cui era in compagnia. Sul posto sono giunte le squadre del Soccorso Alpino, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso.