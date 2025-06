Brescia, ciclista muore precipitando da una scogliera sul Garda

Un ciclista polacco è morto precipitando dalla scogliera del Lago di Garda a Gargnano (Brescia), in quel punto alta circa 90 metri. Sono stati i due amici che erano con lui a dare l'allarme, non vedendolo più tornare. La vittima si era allontanata temporaneamente da loro per ammirare il panorama. L'ipotesi è che l'uomo abbia perso l'equilibrio, finendo nel vuoto. I due ciclisti hanno contattato la sala operativa del 118, che ha chiesto l'immediato l'intervento dell'autoambulanza e della Guardia Costiera di Salò. I soccorsi, però, si sono rivelati inutili.