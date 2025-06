Caso Ramy, 2 anni e 8 mesi all'amico Fares che era sullo scooter con lui durante l'inseguimento

E' stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, come chiesto dal pm, l'amico di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano in sella allo scooter che morì cadendo nello schianto dopo un inseguimento dei carabinieri, a Milano. L'amico 22enne, Fares Bouzidi, era alla guida dello scooter su cui viaggiava anche Ramy ed è stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. A deciderlo è stato il gup di Milano nel processo con rito abbreviato. Disposto anche un risarcimento a carico del giovane da 2mila euro a favore di ognuna delle parti civili, ossia dei sei carabinieri. I militari avevano chiesto infatti un risarcimento per danni morali.