Morte di Ramy, consulenza in Procura: corretto l'inseguimento del carabiniere

Nel caso della morte di Ramy Elgami a Milano, il carabiniere che era alla guida dell'ultima auto inseguitrice ha avuto un comportamento corretto. Ha frenato quando doveva frenare e l'urto tra l'auto e lo scooter non si è verificato alla fine dell'inseguimento, ma in precedenza ed è stato laterale. E' questo in sintesi il contenuto della consulenza cinematica disposta dalla procura di Milano e depositata.Gli esiti di tale consulenza in sostanza attribuirebbero la responsabilità dell'incidente ad Fares Bouzidi, l'amico di Ramy che guidava lo scooter.