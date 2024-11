Tensioni a Milano, il video dell'inseguimento sulla moto di Ramy Elgaml

Le immagini - Nei frame di video si vede il ragazzo di origine egiziana seduto sul sedile posteriore dello scooter con le gambe allungate verso sinistra mentre il 22enne tunisino alla guida schiaccia sull'acceleratore. Stando alle verifiche della Polizia locale, poco prima i due erano sfuggiti a un controllo in viale Farini: si fa strada l'ipotesi che a causare il sinistro sia stato un urto accidentale tra la parte anteriore dell'auto di servizio e quella posteriore dello mezzo. Oltre al 22enne, ricoverato in ospedale in attesa di essere ascoltato dagli inquirenti, la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale in concorso anche il carabiniere che era alla guida.