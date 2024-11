Notte di tensione a Milano dopo la morte del 19enne inseguito dai carabinieri: vandalismi e cariche della polizia, un arresto

Notte di tensione, proteste e vandalismi a Milano, nel quartiere periferico di Corvetto, dove oltre cento giovani sono scesi in strada contro le forze dell'ordine per la morte di Ramy Elgaml, il 19enne morto in un incidente stradale dopo un inseguimento dei carabinieri. Sono stati accesi roghi e lanciati petardi e bottiglie contro la polizia, che ha risposto con cariche di alleggerimento e lacrimogeni contro la folla. Un 21enne è stato arrestato. Il 22enne che era con il 19enne in scooter non si è fermato a un alt dei carabinieri ed è scattato un inseguimento per le strade di Milano, fino allo schianto, con la morte di Elgaml.