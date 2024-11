Schianto nella notte a Iglesias, morti due 17enni

Due ragazzi sono morti in un incidente stradale sulla Statale 130 alle porte di Iglesias, proprio all'altezza dello svincolo per la città. E' successo nella notte, poco dopo l'una. I due giovani erano in sella a un motorino che, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un'autovettura. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due.