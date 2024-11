Sedicenne su un'auto rubata inseguito per 60 km tra Lodi, Piacenza e Milano

Iniziato l'inseguimento, il minore al volante non si è fermato, ha raggiunto Piacenza dove ha imboccato l'autostrada seminando il panico. Arrivato a Milano ha imboccato la tangenziale Est dove si è schiantato contro il guard rail tra l'uscita di Vizzolo e quella di Paullo. Tutti e tre gli occupanti dell'auto sono finiti in ospedale: il 16enne è piantonato in quanto fermato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.