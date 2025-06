Un'esplosione è avvenuta a Napoli, in via Peppino De Filippo, non lontano da via Foria. Lo scoppio, forse causato da un deposito di bombole di gas, si è verificato all'interno di un locale in uso a un ristorante della zona. Coinvolti i primi due appartamenti dello stabile: il bilancio è di una persona morta (un uomo di 57 anni inizialmente dato per disperso) e di quattro feriti, tra cui una donna in gravi condizioni. La deflagrazione ha causato anche gravi danni al palazzo.