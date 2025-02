Martiniana Po (Cuneo), esplosione in un'abitazione: crolla parete, un morto

Le donne sono state tratte in salvo da due vicini accorsi subito dopo avere sentito l'esplosione, e sono state trasportate a Torino in elisoccorso. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Anche i due uomini che le hanno soccorse sono rimasti feriti e sono stati portati all'ospedale di Savigliano. Il marito e i figli di una delle donne, che hanno sentito l'esplosione dalla pizzeria poco lontano, sono stati portati in ospedale in codice verde per lo shock.