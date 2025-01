Nigeria, esplode un'autocisterna: almeno 70 morti

Un po' diversa la versione fornita dal giornale locale The Nation, che cita l'Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato nigeriano del Niger (Nema). Il direttore generale Abdullahi Baba Arah ha dichiarato che l'incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino lungo la strada Dikko-Maje, di fronte alla stazione di rifornimento di Baddegi. "L'incidente è avvenuto quando un'autocisterna carica di benzina si è schiantata e i conducenti hanno tentato di trasferirne il contenuto in una seconda autocisterna. Nel processo il carburante fuoriuscito è entrato in contatto con un generatore utilizzato per alimentare il trasferimento, innescando un'esplosione e fiamme che hanno causato oltre 50 morti, molti feriti e distrutto diverse proprietà".