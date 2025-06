Capri, il giallo del costumista di "Parthenope": si rafforza l'ipotesi dell'omicidio

Luca Canfora venne ritrovato senza vita nelle acque ai piedi del costone di via Krupp. All’epoca si ipotizzò un gesto estremo, suggestionati anche dalla trama del film in lavorazione. Gli esiti della seconda autopsia, eseguita dopo la riesumazione del corpo, sembrano escludere che Canfora possa essere finito in acqua dopo la caduta (volontaria, accidentale o per mano di qualcuno) dal costone di via Krupp compiendo un salto di decine di metri: fratture e lesioni sarebbero infatti incompatibili con una caduta dall’alto. Anche il sopralluogo degli inquirenti sull'isola ha escluso che il costumista possa esserci lanciato dal punto finora indicato: impossibile arrivare in acqua data la presenza di rocce, spuntoni e vegetazione.