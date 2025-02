Luca Canfora, il giallo del costumista di Parthenope: per la famiglia non fu suicidio

La famiglia nutre dei dubbi anche in relazione al movente del gesto, e cioè la depressione: nessuno dei colleghi che con lui hanno lavorato alle riprese del film, ascoltati dopo il ritrovamento, avrebbe notato evidenze di uno stato psichiatrico ferito. Dall'autopsia, infine, non è emersa la presenza di tracce di sostanze stupefacenti nel cadavere di Canfora, professionista particolarmente apprezzato nel mondo del cinema. Su Facebook in un post il comitato 'Verità e Giustizia' composto da amici e parenti, si sottolinea che "oltre alla sua assenza, la cosa che più manca è la verità che chiediamo da quel giorno. Possibile che nessuno abbia visto niente in una zona affollata di turisti in piena estate? Da che punto e in che circostanze il corpo di Luca è potuto finire in mare? C'era qualcuno con lui? Che fine hanno fatto il suo telefono cellulare (che continuava a squillare anche dopo il ritrovamento del suo cadavere in mare) e il suo portafoglio?".