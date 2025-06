Napoli, sedicenne disabile fa arrestare il padre violento che aveva picchiato la madre e la giovane

Il racconto dell'aggressione subita resa dalla 16enne ai carabinieri, in caserma, mette i brividi: "Ha tirato uno schiaffo a mia madre, facendola sanguinare dal naso, - ha detto la giovane, affetta da un ritardo maturativo neuro-psicomotorio per asfissia dopo il parto - il sangue schizzava dappertutto, la macchina è sporca di sangue, io ero ancora in videochiamata con i miei amici e cercavo di fermare mio padre e in questo tentativo mi dava una gomitata sulla bocca provocandomi escoriazioni sul labbro". "Lui, invece, - racconta ancora la ragazzina - si graffiava perché toccava il mio apparecchio dentale e si macchiava del mio sangue. Anche io ho perso sangue. Dopo questa aggressione, mia madre è scesa dal lato passeggero ed è venuta dietro da me. In quel momento mio padre ha arrestato la marcia, è sceso dall'autovettura, ha guardato me da fuori, ha fatto il giro della macchina per potersi avvicinare a mia madre che nel frattempo perdeva sangue dal naso, e voleva forzarla a ritornare al suo posto. Poi fortunatamente siete arrivati voi".