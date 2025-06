Asti, bimbi maltrattati in una scuola materna: sospese 2 educatrici

Due educatrici di una scuola materna di Asti sono state sospese con l'accusa di maltrattamenti in concorso nei confronti dei minori a loro affidati. Le indagini dei carabinieri hanno documentato, anche con l'ausilio di microspie, che nella struttura i bimbi venivano strattonati, derisi e costretti a vivere in un clima di costanti vessazioni e umiliazioni. Rilevate irregolarità anche sotto il profilo igienico-sanitario: a una bimba viene somministrato un alimento prelevato dalla spazzatura, mentre una delle maestre fruga negli zainetti per "assaggiare" le pietanze preparate dalle mamme per i propri figli.