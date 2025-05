Napoli, presunti maltrattamenti su alunni di una scuola primaria: sospesa maestra

Una maestra di una scuola primaria della provincia di Napoli è indagata per presunti maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni. Nei suoi confronti i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza che dispone la sospensione dal pubblico ufficio per la durata di dodici mesi. Le indagini sono state avviate in seguito alle denunce sporte da alcuni genitori. Secondo gli inquirenti, la maestra avrebbe posto in essere condotte vessatorie e violente, arrivando anche ad aggressioni verbali e fisiche.