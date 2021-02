Bologna, maltrattamenti su bambini: arrestata una maestra d'asilo

Ufficio stampa

Un'insegnante di una scuola dell'infanzia è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti su minori. E' successo a Bologna, dopo un'indagine in seguito alla quale la donna, italiana, incensurata e dipendente pubblica, è stata colta in flagranza di reato. I militari hanno messo in atto anche intercettazioni ambientali per verificare i metodi educativi "sospetti" che si temeva la maestra utilizzasse sui bambini di tre anni.