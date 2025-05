Milano, abusi su nove bimbe: maestro d'asilo condannato a 7 anni

Un ex maestro d'asilo, riconosciuto colpevole di abusi su nove bambine in due istituti di Milano in cui aveva svolto supplenze, è stato condannato a sette anni di reclusione con rito abbreviato. L'insegnante, 34 anni, era stato arrestato nell'aprile dello scorso anno con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di quattro bambine di età compresa tra i 4 e i 5 anni e, poi, nelle indagini erano emersi altri casi, che hanno portato alla condanna per altri cinque episodi verificatisi nel giro di pochi giorni. Per l'uomo una perizia psichiatrica ha riconosciuto un vizio parziale di mente.