Riccardo Bossi condannato a 16 mesi per maltrattamenti alla madre: "Faremo appello"

Nonostante in aula la madre abbia rimesso la querela per le minacce e assicurato che i rapporti familiari erano stati ricomposti, l’accusa di maltrattamenti è rimasta in piedi, trattandosi di un reato procedibile d’ufficio. Il figlio dell’ex leader leghista non è mai comparso in aula durante il procedimento. Il suo legale, l’avvocato Federico Magnante, ha già annunciato il ricorso in Appello. Le motivazioni della sentenza sui maltrattamenti saranno depositate entro 90 giorni. Quella odierna non è la prima vicenda giudiziaria che coinvolge Riccardo Bossi. A gennaio, il Gup del tribunale di Busto Arsizio lo aveva condannato a due anni e sei mesi di reclusione per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per diversi mesi. Nel 2019 era invece stato denunciato a Firenze per non aver pagato il conto del ristorante.