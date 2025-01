Reddito di cittadinanza non dovuto, condannato Bossi junior

Riccardo Bossi, figlio primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato condannato a due anni e sei mesi in primo grado con rito abbreviato per false attestazioni per ottenere un reddito di cittadinanza non dovuto. Secondo gli inquirenti, Bossi junior ha incassato indebitamente il reddito tra il 2020 e il 2023, percependo 280 euro ogni mese per 43 mensilità (per un ammontare complessivo di 12.800 euro). Il giudice ha stabilito inoltre una provvisionale di 15mila euro nei confronti dell'Inps.