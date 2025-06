Lite in una masseria nel Casertano finisce a coltellate: ucciso un 17enne

Un 17enne di origine gambiana è stato ucciso a coltellate durante una lite scoppiata nella cucina di una nota masseria di Sant'Angelo in Formis, a Capua (Caserta). Due persone sono rimaste ferite: un uomo con cui il 17enne, ha avuto la violenta lite e una donna, che sarebbe intervenuta per provare a separarli. I carabinieri, coordinati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, stanno svolgendo accertamenti per individuare le responsabilità e capire anche se il 17enne, un vice cuoco, si trovasse nella cucina sulla base di un regolare contratto.