Guasto sulla linea AV Roma-Napoli: treni cancellati e ritardi fino a 3 ore

Questi i treni coinvolti dai disagi, secondo Trenitalia:

• FR 9606 Napoli Centrale (5:09) - Milano Centrale (9:24)

• FR 9505 Milano Centrale (5:10) - Salerno (11:27): il treno termina a Napoli Centrale.

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:26): il treno non ferma a Roma Termini.

• FR 8334 Napoli Centrale (5:45) - Roma Termini (7:00): il treno non ferma a Napoli Afragola.

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:38): il treno termina la corsa a Roma Termini.

• FR 9620 Foggia (6:00) - Milano Centrale (12:24): il treno parte da Roma Termini.

• FR 9605 Milano Centrale (6:35) - Napoli Centrale (11:03): il treno termina la corsa a Roma Termini.

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35): il treno parte da Roma Termini.

• FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Napoli Centrale (10:33): cancellato.

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (14:06): il treno termina a Roma Termini.

• FR 9501 Roma Termini (7:00) - Napoli Centrale (8:12): cancellato.

• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) - Napoli Centrale (14:08): il treno termina a Roma Termini.

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Napoli Centrale (13:10): il treno termina a Roma Termini.

• FR 9514 Salerno (9:23) - Torino Porta Nuova (16:06): il treno non ferma a Napoli Afragola.

• FR 9628 Napoli Centrale (9:55) - Milano Centrale (14:35): il treno parte da Roma Termini.

• FR 8335 Roma Termini (10:20) - Napoli Centrale (11:33): cancellato.

• FR 9630 Napoli Centrale (10:30) - Milano Centrale (14:58): il treno parte da Roma Termini.

• FR 9632 Napoli Centrale (10:55) - Milano Centrale (15:35): il treno parte da Roma Termini.

• FR 9634 Napoli Centrale (11:30) - Milano Centrale (16:00): il treno parte da Roma Termini.

• FR 9422 Napoli Centrale (12:09) - Venezia S.Lucia (17:34): il treno parte da Roma Termini.

• FR 9544 Salerno (12:50) - Milano Centrale (18:50): il treno parte da Napoli Centrale.

• FR 9640 Napoli Centrale (12:55) - Milano Centrale (17:30): il treno parte da Roma Termini.