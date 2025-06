Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio avvenuto in un casolare abbandonato di Afragola, in provincia di Napoli, non è morta subito dopo essere stata colpita. È quanto emerge dall'autopsia: la giovane non è deceduta immediatamente ma dopo un'agonia caratterizzata dalla sofferenza. Inoltre sono state rilevate quattro ferite principali e sul collo sono state riscontrate delle lesioni.