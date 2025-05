Martina Carbonaro, omicida reo confesso al gip: "L'ho colpita perché ha rifiutato il mio abbraccio | Non respirava più quando l'ho coperta"

"Lui è molto provato, non riesce a dormire, mi ha rappresentato che ha delle grosse difficoltà a gestire la quotidianità. Però nel complesso in questo momento si trova in una zona protetta, quindi comunque è abbastanza controllato", ha dichiarato il difensore del giovane. "Nel carcere naturalmente non ha trovato un clima favorevole ed è stato spostato di reparto, ora è più tranquillo", ha continuato l'avvocato, che al gip ha chiesto il trasferimento del 18enne in un'altra struttura: "Ho rappresentato al giudice che a mio avviso questa casa circondariale, per come è situata a ridosso della città, anche per i familiari che lo verranno a trovare, non è un posto sicuro".