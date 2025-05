La madre della 14enne aveva denunciato la scomparsa della figlia nella notte tra il 27 e il 27 maggio, spiegando ai carabinieri che Martina le aveva scritto per dirle che stava uscendo da casa per vedersi con un'amica per mangiare un gelato. In seguito, quando ha provato ha chiamarla, però, la comunicazione è stata interrotta. La madre ha poi riferito che Martina avrebbe incontrato il suo ex fidanzato. La mamma della ragazzina ha voluto poi ricordare Martina con un post su Facebook.