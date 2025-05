Monza, 26enne ritrovata morta nel bosco: arrestato un 46enne per averle venduto droga

Le indagini hanno inoltre fatto emergere elementi probatori in merito a un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti che l'indagato avrebbe condotto con continuità per circa un anno. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, dove rimarrà in regime di arresti domiciliari. L'uomo è stato avvertito che, in caso di violazioni delle prescrizioni imposte, potrà essere applicata una misura cautelare più restrittiva.