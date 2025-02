Monza, 26enne ritrovata morta nel bosco con mani e piedi legati

E' arrivata a due giorni dal ritrovamento in una zona boschiva di Carate Brianza (Monza e Brianza) l'identificazione di quel corpo che aveva mani e piedi legati con una felpa. Si tratta di Karine Cogliati, 26enne di origini brasiliane, nota a Carate per un passato un po' difficile di tossicodipendenza. I carabinieri di Seregno indagano a tutto campo per ricostruire le ultime ore di vita della giovane, che, secondo i media locali, era da tempo senza fissa dimora.